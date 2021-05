Stiri pe aceeasi tema

- Un maraton de vaccinare incepe, marti, in centre ale Ministerului Apararii din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara, unde oamenii se pot prezenta fara programare, pentru a li se administra vaccin anti-COVID. Aceasta campanie se desfasoara 24/24 de ore, pana in 11 mai. Totodata,…

- ”Solaris Bus & Coach, lider european in productia de vehicule electrice pentru transport public, anunta semnarea unui contract cu municipiul Sighetu Marmatiei pentru livrarea a sapte autobuze electrice Solaris Urbino 12. Procedura de achizitie a fost organizata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor…

- ”Solaris Bus & Coach, lider european in productia de vehicule electrice pentru transport public, anunta semnarea unui contract cu municipiul Iasi pentru livrarea a 20 autobuze electrice Solaris Urbino 12. Procedura de achizitie a fost organizata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,…

- ”Solaris Bus & Coach, lider european in productia de vehicule electrice pentru transport public, anunta semnarea unui contract cu municipiul Suceava pentru livrarea a 15 autobuze electrice Solaris Urbino 12. Procedura de achizitie a fost organizata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,…

- Ministerul Apararii Nationale a informat, marti, ca medicii, asistentii medicali si registratorii din centrele de vaccinare mobile, care vor fi operationalizate saptamâna viitoare, fac parte din unitati militare si institutii medicale ale MApN din Bucuresti,…

- Peste 2.000 de locuri erau libere luni dupa-masa in Cluj-Napoca și peste 5.000 in Timișoara pentru programarea la vaccinare cu vaccinul AstraZeneca. Aceasta situație este intalnita și in alte mari orașe din țara, peste 27.000 de locuri fiind disponibile la nivel național. In municipiul Cluj-Napoca erau…

- Auchan va utiliza, incepand din 17 februarie, aplicația Glovo pentru peste 4.000 de produse din oferta celor 33 de hipermarketuri Auchan. Serviciul este disponibil in toate cele 18 orașe in care retailerul este prezent, livrarile fiind efectuate in maximum 60 de minute de la plasarea comenzii. In aplicația…

- CFR Calatori introduce in circulație 42 de trenuri de naveta care sa transporte elevii spre și dinspre localitațile cu școli, in contextul redeschiderii unitaților de invațamant de luni, 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea al acestui an școlar, informeaza compania, printr-un comunicat de presa…