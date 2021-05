Ce salariu are, de fapt, un agent de paza. Suma pe care o câștigă lunar Salariile agenților de paza din Romania difera in funcție de locul sunt angajați. Aceștia pot avea salarii care incep de la 1.000 de lei și pot trece chiar de 3.000. Potrivit datelor oficiale oferite de paylab.ro, un agent de paza care lucreaza la Kaufland, Lidl sau Mega Image poate primi o remunerație cuprinsa intre 1.200 de lei și 3.045. De menționat este faptul ca, valoarea salariului este influențata de bonusuri, regiune, dar și alți factori. Iar in clasamentul salariilor, acest loc de munca este pe locul 735. Pe o treapta mai jos se afla un consultant medical – Medicina și asistența sociala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

