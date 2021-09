Stiri pe aceeasi tema

- Enel este cea mai mare companie energetica din Italia, implicata in producția și furnizarea energiei electrice. Aceasta este pe locul 4 in topul companiilor energetice. Compania este prezenta și in Romania din anul 2005. In iulie 2011, Enel avea in Romania 2,6 milioane de clienți și 4.700 de angajați.…

- Poți ajunge ajutor de șef de post in Poliția Romana, chiar daca ai picat examenul la școala de Poliție. Este avertismentul Sindicatului Europol. La finalul lui octombrie, 412 posturi de ajutor de șef de post, in mediul rural, vor fi scoase la concurs de MAI. Funcțiile disponibile vor fi ocupate prin…

- Peste 120.000 de companii din Bucuresti si din judetul Ilfov platesc lunar salarii in valoare de peste 10 miliarde de lei. La polul opus se afla judetul Mehedinti, unde sunt circa 4.100 de angajatori care platesc lunar salarii in valoare de 130 de milioane de lei, arata datele centralizate de ZF.…

- Traim o epoca de transformare radicala a locului de munca. Putem fi la fel de eficienți daca muncim mai puține ore, dar mai intens, arata studiile realizate in plina pandemie. Opțiuni precum munca de la distanța in procent de 100% sau in sistem hibrid (și la birou și acasa) – care erau complet de neimaginat…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca “scenariile pesimiste” arata o “posibila” crestere zilnica de peste 1.500 de cazuri noi in septembrie. “Sunt scenarii de lucru, sunt in functie de dominanta…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca “scenariile pesimiste” arata o “posibila” crestere zilnica de peste 1.500 de cazuri noi in septembrie. “Sunt scenarii de lucru, sunt in functie de dominanta…

- O mare parte din bugetul local sau central se duce pe salariile și pensiile romanilor. Dar, contrar aparențelor, mulți dintre angajații de la stat, unii in funcții de conducere, au salarii ce concureaza lejer cu cele de la privat. O mare parte din angajații bugetari din Serviciul de Evidenta a Populatiei…

- La granita cu Ungaria, cele mai tranzitate puncte sunt PTF Nadlac II se lucreaza pe 10 artere si 2 statii mobile pe sensul de intrare, 6 artere pe cel de iesire , PTF Bors se lucreaza pe 4 artere pe sensul de intrare, 4 artere pe cel de iesire si PTF Petea se lucreaza pe 5 artere pe sensul de intrare,…