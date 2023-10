Stiri pe aceeasi tema

- Janni Alexandridis a caștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 12 și premiul in valoare de 30.000 de euro. Invingatorul in varsta de 23 de ani are o poveste impresionanta, el a reușit deja sa gateasca pentru celebritați precum Selena Gomez, Thomas Muller, Lewis Hamilton.Janni Alexandridis are 23 de ani și…

- Naționala de fotbal pe plaja a Moldovei a invins, ieri, selecționata Franței in cel de-al doilea meci din faza play-out a Diviziei A de la Euro Beach Soccer League 2023. Echipa noastra s-a impus cu scorul de 3-2, prin reușitele lui Grigore Cojocari, Eugeniu Borovschi și Stanislav Moraru. Naționala noastra…

- Julian Nagelsmann (36 de ani) a negociat cu Federația Germana de Fotbal in ultimele doua saptamani pentru a deveni selecționerul naționalei. Conform BILD, mai sunt de pus la punct cateva detalii și Nagelsmann urmeaza sa fie prezentat oficial. Nagelsmann il va inlocui pe Hansi Flick (58 de ani), demis…

- Fundasul nationalei de fotbal a Germaniei, Niklas Sule, a revenit la lotul primei reprezentative dupa ce parasise cantonamentul pentru a asista la nasterea celui de-al doilea sau copil, scrie DPA.Este posibil ca fundasul sa fie folosit la amicalul impotriva Frantei de marti seara, conform agerpres.…

- Fostul selectioner german Berti Vogts a declarat, luni, ca e nevoie de o reforma mai profunda si de actiune din partea Federatiei Germane de Fotbal (DFB), dincolo de numirea unui nou selectioner la echipa nationala, transmite DPA, potrivit Agerpres.''Trebuie sa se intample ceva urgent, lucrurile…

- Selectionerul Hansi Flick a fost demis duminica de la carma echipei nationale a Germaniei, a anuntat Federatia Germana de Fotbal (DFB), intr-un comunicat de presa, potrivit news.ro.Dezastrul de la Wolfsburg, de simbata seara, acolo unde Japonia a invins cu 4-1 nationala Germaniei, i-a fost fatal…