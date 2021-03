Ce sa gătești cu leurdă. 4 rețete de primăvară Vreți sa incercați cateva preparate noi și fresh de primavara, dar sa fie și sanatoase, și nu va vine nimic in minte? Ei bine, ați nimerit exact unde trebuia! Noi va vom prezenta in continuare patru rețete simple cu leurda prin care puteți obține mancaruri savuroase! Supa crema și salatele se numara printre ele! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia este, fara indoiala, una dintre cele mai frumoase destinatii turistice din Europa. Aceasta are farmecul ei indiferent de anotimp. Primavara insa, cand temperaturile sunt blande, natura se intoarce la viata, cafenelele si restaurantele se deschid, este o adevarata placere sa petreci cateva zile…

- Primavara ne da tarcoale și numai gandul ca zilele vor fi insorite, cu temperaturi imbietoare, ne indeamna la plimbare. Acest aspect este valabil și pentru persoanele cu handicap locomotor, care se deplaseaza cu scaunul rulant și care nu au mai ieșit de multa vreme din casa. In cazul acestor persoane,…

- Disperata sa atraga atenția, Antena 3 iși propune sa ne impinga din alarma in alarma, din exagerare in exagerare. Ultima metafora scoasa de ceata lui Ursu și Gidea are drept slogan „Primavara inchide tara!” Parca ar scrie și ar gindi mai mult din obsesiile lui Dan Voiculescu‎! The post Antena 3 a luat-o…

- A venit primavara și in aceasta zi speciala din an, romanii obișnuiesc sa trimita mesaje de 1 Martie. Pentru cei care sunt lipsiți de inspirație, va ajutam cu o lista cu urari de Marțișor, potrivite pentru prima zi de primavara. De 1 Martie, alaturi de tradiționalul marțișor, care se ofera in general…

- Daca te-ai saturat sa dai bani pe anumite produse, legume și fructe in general, fara a ști exact de unde provin, atunci poate ca este timpul sa incerci sa-ți construiești propriul solar. Este soluția ideala daca vrei sa ai alimente proaspete. Desigur, necesita atenție și timp, dar te vei bucura de roadele…

- Primavara incepe sa iși arate „chipul”, vremea este din ce in ce mai placuta, iar marțișoarele sunt pregatite pentru a fi oferite celor dragi. Iulius Mall Suceava vine in intampinarea anotimpului florilor cu un weekend revitalizant, in aer liber, cu produse turcești, fructe de mare, dar și cu articole…

- Rubarba este o planta foarte apreciata in gastronomia britanica și germana, dar care este folosita in preparate culinare și in țara noastra, mai ales in zona Ardealului.Rubarba este cunoscuta inca din cele mai vechi timpuri. Planta este originara din Tibet, dar este foarte indragita in Europa. Ușor…

- Smochinele sunt fructe dulci și aromate, care se consuma atat proaspete, cat și uscate sau confiate. Minunatele smochine au numeroase beneficii pentru sanatate, fiind cunoscute inca din antichitate.Smochinul este unul dintre cei mai vechi arbori cunoscuți, el aparand in numeroase scrieri istorice și…