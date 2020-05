Stiri pe aceeasi tema

- Cum era de așteptat, numarul donatorilor de sange a scazut in situația in care odata cu pandemia de coronavirus au intrat in vigoare și ordonanțele militare care au ingradit anumite libertați. Daca cu o zi inainte de emiterea primei ordonanțe militare care a impus starea de urgența la Centrul de Transfuzii…

- Conform Ordonanței de Urgența nr. 30/2020, care cuprinde masuri in domeniul protecției sociale in contextul situației epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului, au fost modificate OUG 158/2005 și Legea 399/2005, acte normative care conțin reglementari privind modul de acordare a concediilor…

- S-au intors vremurile bune ale știrilor externe care rateaza exact esențialul. Acum cațiva ani, problema era razboiul din Siria, despre care aflam numai perspectiva occidentala, nimic din ceea ce spunea restul lumii. Astazi, problema o reprezinta reacția populației la restricțiile de circulație, inchiderea…

- Intr-o mare intersecție a municipiului Onești, la intretaierea bulevardului Oituz cu strazile Tineretului și Sfinții Apostoli, in imediata vecinatate a Bibliotecii „Radu Rosetti” și a Primariei și chiar sub nasul lui Eminescu din originalul portret in chip de monument omagial care are sute de mii de…

- Ordonanța de urgența (OUG) nr. 29/2020, pe langa masurile cu caracter economic, menite sa ajute firmele aflate in impas din cauza crizei coronavirus, instituie și reguli in sarcina anumitor prestatori de servicii, ca urmare a importanței fundamentale a acestora. Astfel, pe timpul starii de urgența,…

- * Nici pana astazi, platformele si ghenele de gunoi nu au fost dezinfectate, nu au vazut vreun gram de clor. Canalizarile sunt infundate si toata mizeria balteste, iar mirosurile au devenit insuportabile, mai ales ca temperaturile sunt peste media acestei perioade. „Cautatorii de omori” isi continua…

- Varianta umoristica Nu e pentru toata lumea, ci doar pentru un zgarcit. Acesta isi scoate banii de la banca, ii numara sa vada daca sunt toti si-i pune la loc in cont. Dar invataceii? In una dintre vizitele academicianului Solomon Marcus (1 mart. 1925, Bacau – 17 mart. 2016, Bucuresti) in orasul natal,…

- In data de 11.02 a.c. in jurul orei 18.30, un jandarm din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau, aflandu-se in timpul liber, a gasit pe o strada din municipiul Bacau un portofel in care se aflau bani, carduri si acte. Fara sa stea pe ganduri, plutonierul adjutant Munteanu Florinel a verificat conținutul…