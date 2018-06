Stiri pe aceeasi tema

- Sute de gospodarii si locuinte au fost inundate in Bacau, incepand din noaptea de miercuri spre joi pana acum. Sapte masini au fost luate de ape, iar pe un drum national care trece prin Slanic Moldova, acoperit de aluviuni, 5 autoturisme cu 22 de oameni au fost blocate.

- UPDATE 12:30: La aceasta ora, 600 de consumatori de gaze naturale din Slanic Moldova si 110 din cartierul Ciresoaia sunt nealimentați, din cauza conductelor rupte. In continuare, 441 de locuințe nu sunt alimentate cu energie electrica, in Slanic... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In judetul Vrancea, Drumul Judetean 205 M, care face legatura intre mai multe sate ale comunei Nistoresti, a fost distrus dupa ce un rau a depasit nivelul critic. Accesul in sate se mai poate face acum doar pietonal – anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vrancea. Tot aseara,…

- Zeci de gospodarii, patru case și un drum național au fost inundate in Slanic Moldova, județul Bacau. Inundațiile s-au produs, luni dupa-amiaza, in urma unei ruperi de nori care a dus la formarea de viituri pe mai multe paraie din zona. Drumul național care trece prin localitate a fost, de asemenea,…

- Au fost inregistrate ploi torențiale, in noaptea de joi spre vineri, in mai multe localitați din Prahova, cateva dintre ele aflandu-se, pentru scurt timp, chiar sub cod portocaliu de fenomene extreme. Este vorba despre Flore;ti, Magureni și Filipeștii de Ppdure. Dar cele mai grave probleme anunțate…

- Un Cod galben de inundatii a fost emis pentru mai multe rauri din judetele Bacau, Neamt, Harghita si Covasna, valabil sambata in intervalul orar 13:20 – 23:00. “Se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cel putin opt strazi din Timisoara, Buzias si comuna Giroc, dar si mai multe curti si garaje au fost inundate, miercuri, in urma unei ploi torentiale care a cazut in judetul Timis. O masina a ramas blocata in apa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O atenționare meteorologica cu Cod Galben a fost emisa de ANMH, valabila pentru județul Alba de marți, ora 18.00, pana miercuri, 16 mai, ora 9.00. In intervalul 15 mai, ora 18.00 – 16 mai, ora 9.00, pentru județul Alba este prognozata o instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse…