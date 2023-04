Stiri pe aceeasi tema

- Un dispecer de la 112 și doi politisti de la Sectia 23 sunt cercetati de Serviciul Control Intern al Politiei Capitalei deoarece nu au chemat pirotehnistii in urma unui apel telefonic facut de un barbat, in care ar fi semnalat ca are o bomba amplasata sub masina.