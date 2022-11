Ce s-ar putea întâmpla pe scena politică americană dacă Joe Biden nu va mai candida Alegerile americane de mijloc de mandat ce vor avea loc marți vor face mult mai mult decat sa modeleze urmatorii doi ani de președinție ai lui Joe Biden, ci vor contribui la a determina daca acesta va candida și in 2024, considera analiștii și consilierii politici citați de Reuters. Biden și consilierii au declarat inca din 2 noiembrie ca intenționeaza sa candideze din nou și ca deja iși fac planuri. Oficialii Casei Albe se așteapta ca și el sa candideze. Dar o marja larga de pierderi din partea democraților ar fi privita ca un vot de blam asupra președinției lui Biden și ar crește presiunea asupra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O revanșa sarba și a pro-rușilor din Muntenegru pare acum aproape inevitabila. La alegerile locale din weekendul precedent, partidele pro-ruse au obținut rezultate extrem de bune, intarind influența Serbiei și a Federației Ruse acolo. DPS, partidul pro-occidental al președintelui Milo Djukanovic, a…

- Niciunul dintre cei sapte candidati la presedintia Sloveniei nu este asteptat sa obtina duminica aceasta majoritate absoluta, ceea ce inseamna ca un al doilea tur va fi probabil organizat pe 13 noiembrie.

- Un individ care a impușcat in ultimele luni cinci barbați in California, la date și in locuri diferite, este cautat de poliție. Anchetatorii califica atacurile drept crime in serie și ofera o recompensa de 95.000 de dolari oricui da informații despre el, scrie The Guardian, citat de Digi24. Polițiștii…

- Un barbat care a impuscat noaptea cinci barbati in California, la date si in locuri diferite, este cautat de politie. Anchetatorii califica atacurile drept crime in serie si ofera o recompensa de 95.000 de dolari oricui da informatii despre el, scrie The Guardian. Politistii nu au aflat inca motivul…

- Șase persoane au fost impușcate intr-un atac intr-un campus școlar din East Oakland, statul american California, relateaza CNN. Autoritațile nu au prins tragatorul.Impușcaturile au fost raportate intr-un campus școlar care gazduiește patru unitați de invațamant diferite, a declarat adjunctul poliției…

- Coaliția de dreapta condusa de partidul de extrema Fratelli d’Italia (FdI) a caștigat alegerile legislative organizate duminica in Italia, arata datele exit-poll de la inchiderea urnelor, potrivit agenției italiene ANSA. Rezultatele scrutinului inseamna ca Italia va avea prima femeie-premier, pe Giorgia…

- Un avion al companiei germane Lufthansa, cu 326 de pasageri la bord, a trebuit sa aterizeze de urgența la Boston, statul american Massachusetts, dupa ce cabina piloților s-a umplut de fum din cauza unui espressor de cafea defect. Ca sa puna avionul la sol in condiții de siguranța, piloții au avut nevoie…

- In județul Salaj, la proba obligatorie a profilului (Matematica și Istorie), din cadrul Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea august- septembrie 2022, din totalul de 239 candidați inscriși au fost prezenți 198 (82,84 %). Nu s-au prezentat 41 candidați.Cea de-a doua proba scrisa s-a desfașurat,…