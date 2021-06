Stiri pe aceeasi tema

- Costin Marculescu a fost uitat de prieteni, la parastasul de un an, conform Click.ro. Fosta iubita a regretatului actor, Cristina Canela, a facut acuzații grele catre familiei artistului, susținand ca nu ar fi fost invitata. Ba mai mult, aceasta a declarat ca rudele lui s-ar fi bagat mereu in relația…

- Se implinește un an de lamoartea fulgeratoare a lui Costin Marculescu, așa ca familia i-a organizat parastasul. Dupa 12 luni insa, actorul pare sa fi fost uitat de toți prietenii care il plangeau in 2020. La parastasul actorului au fost prezente in jur de zece persoane, cei mai mulți dintre ei fiind…

- A trecut un an de la moartea fulgeratoare a lui Costin Marculescu. Pe 8 iunie 2020, Marculescu a facut infarct, in propria locuinta. La un an de la decesul tragic al acestuia, familia actorului i-a organizat vineri, 4 iunie, parastasul, insa imaginea de la cimitirul Reinvierea a fost dezolanta!

- Robert Powell a avut, fara doar și poate, cel mai convingator rol și, pentru scena finala, crucificarea, el a mancat, 12 zile, numai branza, pentru a slabi. Ce i s-a intamplat in momentul cand a fost ridicat pe cruce: "Era sa-mi rup spatele".

- Rareș Dragomir și soția lui, prezentatoarea Simona Balanescu Dragomir, sunt casatoriți de aproape 8 ani, iar perioada pandemiei le-a adus atat bune cat și rele in casnicie. Solistul a vorbit la Xtra Night Show despre perioada dificila prin care au trecut la inceputul anului trecut.

- Un nou studiu despre caracatite, efectuat in Brazilia, a demonstrat ca acestea experimenteaza cel putin doua faze majore de somn, similare oamenilor si ar putea avea, de asemenea, vise. Potrivit BBC, in timpul somnului profund, care dureaza in jur de sapte minute, caracatitele raman nemiscate, cu pielea…

- O bucata din acoperișul unui complex de sport s-a prabușit chiar in timpul desfasurarii unei competiții a copiilor.S-a intamplat duminica in orașul rus Kirov. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.