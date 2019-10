Stiri pe aceeasi tema

- Mario, personajul lui Dorian Popa, l-a pus la pamant pe Relu, interpretat de Marian Ralea, cu o matura, in episodul 16 din „Sacrificiul”, dupa ce a venit cu „șarpe-miu” sa iși ceara iertare ca a determinat-o pe Iulia sa fuga de acasa.

- Mario, interpretat de Dorian Popa, a incercat sa o agațe pe Lili, personajul Michaelei Prosan, in episodul 16 din „Sacrificiul”. Cuceritorul nu s-a dat batut cu una, cu doua, și a facut un numar de seducție cu… Sos de usturoi.

- Ștefan Oprea i-a facut o propunere incendiara Evei, in episodul 16 din „Sacrificiul”, dar reacția ei nu a fost deloc cea la care ar fi sperat el, dupa ce a inșelat-o cu nepoata ei, Brandușa.

- Se incinge atmosfera in serialul „Sacrificiul”, in cele doua episoade ce vor fi difuzate in aceasta seara, respectiv joi seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Dorian Popa, care il interpreteaza pe Mario, va aparea in scene de amor pasional.

- Leo și-a aratat o alta fața in episodul patru din „Sacrificiul”. A fost violent cu soția sa, cand aceasta l-a numit „țigan”. Relu a avut cea mai grea discuție cu Irina, una dintre fiicele lui, iar Mario s-a apucat sa cante muzica lautareasca. Diva a primit o cerere grea de la partenerul ei, ca dovada…

- In episodul trei din „Sacrificiul”, Ștefan Oprea i-a spus Evei motivul pentru care a avut o viața dubla, inșeland-o cu Brandușa, dar i-a cerut sa ii acorde o noua șansa. Raspunsul ei a fost tulburator. Soția tradata a luat decizia neinspirata de a merge la parastasul amantei decedate. A izbucnit un…

- Dorian Popa, pe care il veți putea vedea, din 11 și 12 septembrie, in serialul „Sacrificiul”, in care il va interpreta pe Mario, a facut dezvaluiri inedite de la filmari. Actorul a vorbit despre personajul lui, dar și despre echipa.

- Aflat la filmarile pentru cel mai nou proiect produs de Ruxandra Ion și difuzat de Antena 1 din aceasta toamna, „Sacrificiul”, Dorian Popa a avut parte de un incident pe care, cu siguranța, nu il va uita toata viata. Intr-un moment de neatenție, personajul interpretat de Dorian, Mario, s-a ales cu nu…