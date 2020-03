Stiri pe aceeasi tema

- Un preot pensionar din Huedin a fost oprit de a mai face slujbe dupa ce a oficiat un ritual de juramant, in biserica, pentru mai multi membri ai comunitatii rome. Decizia Mitropoliei Clujului a venit dupa ce au fost facute publice imaginile cu ritualul in care mai multi tineri, doi barbați și o femeie,…

- Țiganii din Huedin au pus stapanire pe oraș, asta cu ajutorul autoritaților sau a unor angajați din instituțiile publice. Daca nu au o problema sa se incaiere in plina strada, fara teama legii, ori sa țina orașul treaz intr-o seara de priveghi, atunci cand bubuie muzica, nu au o problema nici cand vine…

- Expertiza medico-legala a aratat ce s-a intamplat cu cei trei tineri gasiți morți, in data de 17 decembrie, intr-o casa din municipiul Hincești.Cei doi baieți de 25 de ani și fata de 21 de ani au murit intoxicați cu monoxid de carbon, scrie IPN.

- Trei tineri din județul Cluj veniți sa iși petreaca noaptea dintre ani la o cabana din Rebra, au avut parte de clipe de coșmar chiar in primele ore ale lui 2020. In timp ce petrecerea era in toi, s-au trezit ca sunt agresați de niște localnici. Un incident deloc placut s-a petrecut in noaptea de Revelion…