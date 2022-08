Stiri pe aceeasi tema

- Catalina Ponor a luat pe toata lumea prin surprindere cu noul anunț! Aceasta este insarcinata și urmeaza ca in curand sa iși stranga in brațe bebelușul. ,,Va fi cea mai stralucitoare medalie, a mea, a noastra”, a susținut ea. Fanii sportivei au ramas fara reacție atunci cand au auzit vestea cea mare.…

- Andreea Antonescu le-a facut o mare surpriza fanilor sai. Solista a anunțat pe rețelele sociale ca este insarcinata pentru a doua oara! Cantareața, care peste o luna va implini 40 de ani, a anunțat vestea pe rețelele sociale. A postat o imagine in care i se vede burtica in toata... The post Andreea…

- Andreea Antonescu este insarcinata pentru a doua oara. Artista a publicat prima imagine in care iși etaleaza mandra sarcina și a dezvaluit cine este barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. „A doua minune din viața mea! Dragii mei, de ceva timp traiesc o frumoasa poveste alaturi…

- Vladuța Lupau traverseaza o frumoasa perioada din viața ei. Interpreta de muzica populara este insarcinata cu primul ei copil și abia așteapta sa iși stranga in brațe micuțul. Ea și cu soțul ei, fotbalistul Adi Rus, radiaza de fericire, iar recent artista și cu partenerul ei de viața au facut o ședința…

- Veste uriașa in showbiz-ul romanesc! Tzanca Uraganu devine tata pentru a treia oara. Iubita celebrului cantareț, Alina Marymar, este insarcinata pentru prima data. Cei doi sunt in culmea fericirii, asta dupa ce partenera lui de viața ii va mai oferi inca un copil.

- Karmen Simionescu a luat pe toata lumea prin surprindere recent, asta dupa ce a participat la un eveniment. Fara a ezita, vedeta a facut publica o imagine intr-o ținuta de senzație, in care fanii au observat o burtica suspecta de gravida. Iata cum a reacționat fiica lui Adrian Minune cand a fost intrebata…

- Fosta ispita de la Insula Iubirii și-a uimit fanii in ultima vreme cu postarile controversate pe care le-a facut pe rețelele de socializare. De data aceasta, a luat prin surprindere intreg showbiz-ul romanesc. A anunțat ca este gravida!

- Este știrea momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Mihai Zmarandescu va deveni tata pentru prima oara! Fiul lui Catalin Zmarandescu a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare, acolo unde a postat un videoclip cu actuala sa partenera de viața, Alexandra, cu burtica de gravida la vedere!