Ce rol are în oncologie medicina nucleară Medicina nucleara este o specialitate care presupune folosirea substanțelor radioactive (radiofarmaceutice) in diagnosticarea și tratarea bolilor, in special cele oncologice. Acestea se injecteaza in corp – in doze și dupa proceduri controlate – și pot pune in evidența tumori, metastaze, pot fi de folos in evaluarea succesului terapiei sau pot contribui la stabilirea planului de tratament. Radiofarmaceuticele, importante in diagnosticul cancerului Acțiunea din corp a radiofarmaceuticelor, așa cum se numesc aceste substanțe radioactive folosite in medicina, se evalueaza cu ajutorul aparatelor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

