- A inceput numaratoarea inversa pana venirea oficiala a primelor zile de vara! Da-ți frau liber imaginației și transforma-ți garderoba cu cele mai cool piese vestimentare ale momentului. Iți dam o mana de ajutor și iți prezentam astazi cele mai frumoase rochii scurte pentru sezonul de vara ...

- Spune-mi ce personalitate ai și iți voi spune ce rochie ți se potrivește cel mai bine! Aceasta ar fi una dintre ideile care stau la baza alegerii unor outfituri potrivite, insa in același timp este important sa ții cont și de ceea ce este in tendințe pent

- Concurentul a venit pe scena iUmor, sezonul 14, cu un umor inteligent, rostit cu accent ardelenesc. In varsta de 27 de ani, Claudiu Toderici a abordat un domeniu cam delicat și greu de „digerat” daca nu ești pasionat! Iata cum au sunat glumele cu tenta istorica și politica ale concurentului!

- Gloria Baneasa va evolua in turneul play out, dupa ce a ocupat locul cinci dupa sezonul regular, in conditiile in care in play off au acces primele patru echipe. Aflata la primul an in Liga a 3 a, dupa promovarea in premiera in acest esalon, din vara anului trecut, echipa de fotbal din judetul Constanta…

- Continue reading CSM București va juca tot cu Esbjerg in sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Danezele le-au eliminat pe „tigroaice” sezonul trecut in aceeași faza a competiției at Info real.

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka a decis sa se retraga de la turneul ATP Masters 1.000 de la Miami, care incepe marti, a anuntat radioteleviziunea RTS.Veteranul Wawrinka, care va implini 38 de ani pe 28 martie, a decis sa se concentreze pe sezonul pe zgura. El va juca prima data pe aceasta suprafata…

- Cel mai nou episod iUmor cu audiții vine cu noi concurenti, suprize mari pentru jurați, dar și cu un joker care va schimba total regulile competiției. Printre concurenții care vor starni hohote de ras se numara și Paul Szabo, care a pregatit un numar de

- Caștigatoarea celui de-al patrulea sezon iUmor a revenit pe scena și a abordat mai multe subiecte inspirate din propria experiența de viața. Unul dintre ele a fost chiar rolul de mama spirituala, pe care l-a acceptat recent. Iata și ce sfat prețios le-a dat domnișoarelor: „Fetelor!”.