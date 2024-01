Stiri pe aceeasi tema

- Parintii din Bihor judecați pentru ca si-au retras cei patru copii de la scoala si ii educa acasa au atacat cu apel hotararea judecatorului care le-a dat pedepse de 4 luni de inchisoare, cu amanarea aplicarii si i-a trimis la munca in folosul comunitatii. Curtea de Apel Oradea ca va verdictul final

- Parinții care iși retrag elevii de la școala și ii educa acasa vor fi verificați de Inspectoratele Scolare. Solicitarea Ministerului Sanatatii vine dupa ce doi parinți din Bihor au fost condamnați la patru luni de inchisoare cu suspendare pentru ca și-au retras cei patru copii de la cursuri și i-au…

- Parinții care retrag copiii de la școala risca amenzi și procese penale: Care sunt sancțiunile Parinții care retrag copiii de la școala risca amenzi și procese penale: Care sunt sancțiunile Ministerul Educației a emis o directiva catre inspectoratele școlare, solicitandu-le sa sesizeze organele de cercetare…

- Intr-un document publicat de educatieprivata.ro , Ministerul Educației le cere inspectorilor scolari sa ia o serie de masuri intre care: „informarea parintilor, prin intermediul unitatii de invatamant, cu privire la obligatiile care le revin pentru asigurarea dreptului la educatie al copiilor”; „informarea…

- Un grup de parinți nemulțumiți a semnalat faptul ca de azi trebuie sa iși trimita copiii la gradinița cu hartie igienica și prosoape de hartie. Anunțul catre parinți a fost facut de gradinița nr.3 Carei. Pana acum toate aceste materiale erau furnizate de catre primarie. De azi 4 decembrie, fiecare…

- Copiii vulnerabili au nevoie de foarte multa sensibilitate și armonizare cu parinții. Poți sa le domolești o parte din frustrari acordandu-te la sentimentele lor. Temele pentru acasa, de exemplu, sunt un factor frecvent de stres. Copiii sunt iritați de ideea de teme pentru acasa și de asemenea pot…

- Parlamentul Africii de Sud a adoptat un proiect de lege important privind educatia, care ar putea aduce parintilor pedeapsa cu inchisoarea in cazul in care copiii lor nu merg la scoala, informeaza bbc.com. In conformitate cu Amendamentul la legile privind educatia de baza (BELA), parintii ar putea fi…