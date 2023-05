Ce riscă operatorii telefonici dacă nu preiau apelurile în cel mult 5 minute Cei care raspund la telefoanele clienților au cel mult 5 minute sa raspunda la un apel. Altfel, primesc amenda de la 1.000 la 5.000 de lei. Prestatorii de servicii au obligatia de a prelua apelurile telefonice ale beneficiarilor, prin intermediul unui operator uman, in cel mult 5 minute de la initierea acestora de catre beneficiar, iar nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 de lei, prevede un proiect initiat de parlamentari USR, de modificare si completare a OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

