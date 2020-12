Ce riscă Moldova acum: Avertismentul guvernatorului BNM CHIȘINAU, 9 dec – Sputnik. Rata inflației a continuat sa aiba o tendința descendenta și pe parcursul lunii trecute, iar pe final de decembrie 2020 ne putem alege cu o inflație apropiata de „zero”. La sfarșitul lunii octombrie, ritmul anual al inflatiei constituia 1,56 la suta, iar in noiembrie indicatorul a continuat sa scada. © CC0 / Pixabay / geraltIndicator dezolant: Cați moldoveni iși deschid anual afaceri Guvernatorul Bancii Naționale a Moldovei (BNM), Octavian Armașu, a vorbit despre aceasta tendința in cadrul unui briefing susținut astazi. Comitetul executiv al BNM s-a… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 nov – Sputnik. Maia Sandu a raspuns afirmand ca poziția Republicii Moldova a fost mereu aceasta - retragerea trupelor militare rusești din stanga Nistrului. © Sputnik / Владимир АстапковичMoscova a comentat declarația Maiei Sandu privind retragerea trupelor ruse"Este poziția…

- Pentru a promova o politica monetara și de credit antiinflaționista, autoritațile au decis sa introduca moneda noționala – leul moldovenesc. Astfel, s-a reușit stoparea inflației galopante de la inceputul anilor 1990. Pana la introducerea monedei naționale, pe teritoriul Republicii Moldova au circulat…

- CHIȘINAU, 25 nov - Sputnik. Maia Sandu a anunțat care vor fi acțiunile sale dupa ce va prelua mandatul de președinte al țarii. Președintele ales iși propune relații bune atat cu Vestul, cat și cu Estul, sa anihileze corupția și sa atraga donații pentru depașirea pandemiei de coronavirus. …

- BUCUREȘTI, 17 nov – Sputnik. In conferința de presa de la Cotroceni, președintele Iohannis a declarat ca a vorbit la telefon cu președintele ales al Republici Moldova, Maia Sandu, careia i-a promis ca va efectua o vizita la Chișinau. © Inquam Photos / Octav GaneaCine este Maia Sandu: Prima femeie…

- Duminica, 15 noiembrie, se va desfașura turul II de scrutin pentru alegerea președintelui Republicii Moldova. Comisia Electorala Centrala a publicat pe pagina sa web harta secțiilor de votare, care poate fi accesata pentru a vizualiza locația, adresa atat a secțiilor din Republica Moldova, cat și…

- CHIȘINAU, 3 nov – Sputnik. Președintele in exercițiu Igor Dodon, care candideaza pentru un nou mandat prezidențial, s-a referit in cadrul unui briefing ținut astazi și la statutul limbii ruse in Republica Moldova. El i-a reproșat contracandidatului sau din alegerile prezidențiale, Maia Sandu, ca…

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Igor Dodon a declarat dupa intalnirea cu premierul Ion Chicu și președintele Parlamentului, Zinaida Greceanii, ca electoratul de centru-stanga este mai mare in Moldova decat cel de drepata și asta il face sa creada o va invinge in scrutinul din 15 noiembrie. © Sputnik…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, a avut o intrevedere cu ambasadorul SUA in Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Dialogul s-a axat pe evoluțiile macrofinanciare și reformele din sectorul bancar. Totodata, parțile au pus in discuție perspectivele semnarii unui nou acord cu FMI…