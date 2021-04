Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, noaptea de Inviere pentru catolici va fi intre 3 si 4 aprilie. Slujba de Inviere va putea fi oficiata normal, cu respectarea tuturor masurilor sanitare in vigoare, precum distanțarea fizica intre enoriași și purtarea maștii, iar la biserica se va merge pe jos sau cu un mijloc de transport…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a facut apel la solidaritate, ințelegere și o exprimare non-violenta a nemulțumirilor. Declarația edilului a avut loc marți dimineața, in deschiderea ședinței Consiliului General al Municipiului București. Edilul a declarat ca ințelege frustrarile legate de…

- In urma cu putin timp, in aceasta dimineata, Alin Stoica, prefectul Capitalei a declarat la Digi 24 ca au fost aplicate sanctiuni si pentru unii dintre participantii la protest dar si pentru organizatori.In Capitala o parte a celor care au fost la protest au eliberat piata in jurul orei 04.00.Circa…

- Slujba de Inviere incepe și se termina la ore diferite in bisericile ortodoxe și in cele catolice, motiv pentru care Patriarhia anunța ca participanții se vor putea intoarce acasa „fara sa fie vanați și amendați pe strazi”, iar slujba va fi oficiata conform randuielii.

- Au fost anunțate noi restricții pentru sectorul 5 din București, in urma cu puțin timp. Primaria ce-l are la conducere pe Cristian Popescu Piedone va lua noi masuri anti-COVID, cu scopul evitarii carantinarii totale a Capitalei. Anunțul facut de edil!

- Elevii din clasa a XII-a care invața la liceele din București și locuiesc in zonele carantinate din Ilfov vor putea merge saptamana viitoare la simularea examenului de Bacalureat, informeaza edupedu.ro . Potrivit sursei citate, elevii pot merge la simulare, singuri sau insoțiți – daca sunt minori, in…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit duminica, de la ora 12.00, pentru a prelungi masurile in vigoare pentru Bucuresti. Duminica, prefectul Alin Stoica a precizat ca autoritatile nu au de gand sa introduca noi restrictii, dar ca vor fi intensificate controalele.…

- Noaptea trecuta, bucurestenii au respirat, din nou, aer toxic. La primele ore ale diminetii, senzorii au inregistrat, in toate zonele Capitalei, valori chiar si de trei ori mai mari decat limita admisa.