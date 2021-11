Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a vorbit despre modul in care vom putea sarbatori Craciunul și Revelionul din 2021. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a explicat care este viziunea in acest moment.

- Craciun și Revelion 2021: Vor fi restrictii de sarbatori? Anuntul facut de Raed Arafat despre sarbatorile de iarna Craciun și Revelion 2021: Vor fi restrictii de sarbatori? Anuntul facut de Raed Arafat despre sarbatorile de iarna Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, declara…

- Raed Arafat a facut noi precizari privind modul in care vor petrece romanii de sarbatori. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a explicat ca in perioada 10-15 decembrie autoritatile vor decide daca vor fi sau nu restrictii de sarbatori. „Depinde cum evoluam. Daca continua sa scada, daca…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, joi, la intalnirea cu comisarul european Thierry Breton, ca vaccinarea și implementarea certificatului verde sunt cele doua soluții pentru limitarea efectelor pandemiei, la acest moment. "Vreau sa subliniez anumite…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca, din cunostintele pe care le are, in Parlament se discuta pe marginea proiectului privind accesul la locul de munca, in sistemul public, nu si in cel privat, pentru persoanele vaccinate sau care se testeaza pe banii lor. Arafat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca in localitatile in care se inregistreaza o incidenta de peste sase cazuri de SARS-CoV-2 la mia de locuitori, purtarea mastii va fi obligatorie in aer liber, dar ca vor exista si anumite exceptii. "La rata…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, face din nou apel la populatie sa se vaccineze si sa respecte regulile de protectie sanitara. Arafat susține ca datele Institutului National de Sanatate Publica arata ca impactul bolii asupra copiilor in acest val al pandemiei nu este cel…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, medicul Raed Arafat, a declarat ca varianta Delta a coronavirusului are efect mai mare asupra copiilor si ca este posibil ca o parte dintre acestia sa ajunga chiar in sectiile de ATI ale spitalelor, astfel ca unitatile sanitare incep sa aloce paturi…