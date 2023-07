Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley, probleme in paradis? Prezentatoarea TV a avut un moment de sinceritate și a vorbit despre situația critica in care au ajuns. Cei doi soți au trecut prin impasul desparțirii, dintr-un motiv la care nimeni nu se aștepta. Gina Pistol și Smiley, la un pas de desparțire Gina Pistol…

- Doua vedete de la Antena 1 traiesc o adevarata poveste de iubire. Este vorba despre Ana Bodea, protagonista serialului „Lia, soția soțului meu”, serial difuzat la Antena 1 și Valentin Butnaru, de la stirile Observator. La scurt timp dupa zvonurile aparute, cei doi au decis ca este timpul sa oficializeze…

- Bogdan Ioan „did it like Jackson” pentru prima oara in 2018, cand a uimit publicul cu prestația sa și a caștigat concursul de talente Vocea Romaniei. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson, a cumulat…

- Natalia Mateuț a recunoscut tot! Prezentatoarea Antena Stars a spus fara ezitare ca este din nou indragostita! Frumoasa șatena a avut o relație timp de doi ani și jumatate cu Mahony, Dj-ul cu care locuia impreuna și despre care credea ca ii este predestinat, insa au ales sa mearga pe drumuri separate…

- Și-a facut debutul in muzica in urma cu aproape 20 de ani, cu un album produs de Marius Moga. Nonconformista artista ne-a povestit despre frumoasa ei familie, despre muzica, dar și despre noua piesa la care a colaborat cu Smiley. Corina Bud, interviu sincer despre iubit și fiul ei, in exclusivitate…

- „Festivalul de muzica ușoara Mamaia” revine, dupa 11 ani, urmand a se desfașura, in perioada 25-27 august 2023, cel mai probabil in Piațeta Perla din Mamaia. Horia Moculescu care, de-a lungul anilor, a fost, atat concurent, cat și compozitor și jurat, ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech Știri,…

- Un nou cuplu neașteptat in showbizul romanesc! Fosta iubita a lui Smiley are o noua relație. In ciuda faptului ca vedeta și barbatul care i-a cucerit inima au incercat sa iși țina iubirea departe de ochii publicului, cateva indicii observate imediat de internauți i-au dat de gol. Un nou cuplu in showbizul…

