Stiri pe aceeasi tema

- Legea compostului interzice arderea frunzelor uscate in propria curte, iar cei care se abat de la aceasta lege pot sa primeasca o amenda de pana la 20.000 de lei. Banii se platesc tocmai pentru nerespectarea obligației de a colecta selectiv frunzele și resturile vegetale.Nu doar frunzele sunt interzise…

- Regia „Autosalubritate” amintește locuitorilor capitalei ca deșeurile vegetale, crengi, frunze sau resturi de plante nu se depoziteaza in containerele de la platformele de stocare a deșeurilor amplasate pe teritoriul municipiului Chișinau. Anume aceste deșeuri duc la blocarea și deteriorarea autospecialelor…

- Mare atenție, romani! Amenzile vor fi absolut uriașe. Persoanele care nu vor respecta noile reguli se poate alege cu o amenda usturatoare de mii de lei. Foarte important! Pana acum, amenda pentru aceasta fapta era nesemnificativa pentru anumite categorii de persoane. Citește mai multe AICI…

- Regia „Autosalubritate” atenționeaza gestionarii fondului locativ și locuitorii capitalei sa nu depoziteze deșeurile vegetale in containerele de la platformele de stocare a deșeurilor municipale. Depozitarea deșeurilor vegetale, cum ar fi crengile, frunzele și resturile de plante in containerele destinate…

- In august febra cautarii unui nou loc de munca a atins cote maxime istorice. Au fost peste 700.000 de aplicari, inregistrandu-se astfel un record absolut de activitate la nivelul ultimilor 3 ani. Romanii au vrut din tot sufletul sa-și schimbe cariera. Lunile de vara sunt, de regula, cele care inregistreaza…

- Guvernul, prin Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, a decis sa interzica populației sa mai vanda un anumit animal din curte. Așadar, care este animalul pe care romanii nu vor mai avea voie sa il creasca in curte pentru a-l vinde. Legea care schimba tot. S-a interzis…

- Doi barbați sunt banuiți ca au furat grau direct dintr-un marfar care mergea spre portul Constanța. Au sustras 500 de kilograme, dar au produs o paguba de 15.000 lei, pentru ca din cauza lor s-au scurs 10 tone de cereale pe calea ferata. Cei doi au reușit sa rupa sigiliile trenului, iar marfa s-a scurs…

- Agricultorii nu mai au voie sa dea foc miriștilor in nicio imprejurare și pot fi sancționați chiar și atunci cand pe terenurile lor izbunesc incendii spontane, cauzate de fenomene naturale. In plus, nu vor mai primi subventii.