In ultimul timp, foarte multe persoane prefera sa-și prepare painea in casa. Gina Bradea a dezvaluit rețeta ei cu care face furori. Cum prepara celebra bucatareasa painea? Iata cum procedeaza! Cum face Gina Bradea painea? Pentru mulți, painea de casa are gustul copilarie. Daca vreți sa preparați painea dupa rețeta tradiționala, veți avea nevoie de: […] The post Ce pune Gina Bradea in cea mai buna rețeta de paine de casa. Ingredientele care fac diferența appeared first on Playtech Știri .