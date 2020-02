Stiri pe aceeasi tema

- iUmor, sezon 8. Ediția 1.Obișnuit cu scena de teatru și cu cea de film, Bogdan Malaele nu face de foarte mult timp stand-up, așa ca a fost avertizat de colegii sai ca scena de la iUmor nu este una ușoara!

- Consiliul Judetean Dambovita (CJD), prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, participa și anul acesta la Targul de Turism al Post-ul A inceput Targul de Turism al Romaniei, ediția de primavara. Dambovița iși promoveaza principalele puncte de atracție apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Scena politica locala cunoaște efervescența specifica oricarei perioade pre-electorale, partidele fiind in cautarea candidaților care sa le aduca un numar cat mai mare de voturi, iar candidații (unii dintre ei, pentru ca exista și astfel de cazuri) in cautarea partidelor care sa-i susțina. ProRomania,…

- Incalzirea globala afecteaza tot mai mult calendarul competitiilor de schi, a caror durata este din ce in ce mai redusa. Comitetul International Olimpic avertizeaza ca, odata cu cresterea temperaturilor, linia climatica a zapezii (limita de la care o...

- Sezonul de handbal debuteaza oficial la Targu Jiu in 2020. Iubitorii acestui sport vor avea posibilitatea ca saptamana viitoare sa poata asista la un meci de handbal din Cupa Romaniei. Echipa CSM Targu Jiu o va intalni pe SCM Craiova, caștigatoarea Cupei EHF, miercuri, de la ora 18:00, la Sala Sporturilor.…

- Odinoara alimente rare, curmalele sunt acum un element fundamental al alimentației „sanatoase”. Dar ceva care are 80% zahar poate fi cu adevarat bun pentru noi? Nu cu mult timp in urma, curmalele erau considerate fructe exotice rareori vazute pe mesele europenilor. In gospodariile din Orientul Mijlociu,…

- Sezonul de sarbatori este intr-adevar cea mai minunata perioada a anului. Intre a ne petrece timpul cu prietenii și familia și a sorbi ciocolata calda langa foc, exista o mulțime de lucruri pe care sa le așteptam cu nerabdare in acest sezon festiv. Desigur, cu atat de multe activitați și evenimente…

- Complexul de ski și snowboard Arena Platoș Paltiniș deschide oficial un nou sezon de ski și snowboard cu nocturna de vineri, in 6 decembrie. In ultima saptamana, tunurile de zapada au funcționat la capacitate maxima și cel puțin una dintre partii va fi pregatita pentru deschiderea ce are loc in aceasta…