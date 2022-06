Ce program are magazinul Dedeman în zilele de sărbătoare Ce program are magazinul Dedeman in zilele de sarbatoare. Magazinele Dedeman și nu numai au un program special in perioada sarbatorilor In perioada sarbatorilor pascale spre exemplu, magazinele Dedeman au avut un program redus inainte de noaptea invierii, iar in prima zi de Paște, magazinele au fost inchise la nivel național. Programul normal s-ar reluat in cea de a doua zi de Paște. Ce program are magazinul Dedeman in zilele de sarbatoare Același lucru se intampla și de Craciun, cand pe 24 decembrie magazinele Dedeman au un program mai scurt, iar pe 25 decembrie sunt inchise. In general, cei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

