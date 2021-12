Stiri pe aceeasi tema

- Pe 17 decembrie, la Slobozia se deschide Targul de Craciun. Autoritatile locale pregatesc numeroase surprize pentru sarbatorile de iarna. Spectacole in aer liber pentru copii, concerte, dar si reprezentatii cu artisti locali, vor avea loc pe scena amplasata in Piata Revolutiei.

- Un ziar online din Budapesta a publicat un articol despre Targul de Craciun din Cluj-Napoca, aratand ca maghiarii din oras sunt suparati ca lipsesc inscriptiile bilingve sau in limba maghiara. Realitatea este insa alta

- Cand se deschide Targul de Craciun de la Alba Iulia. Patinoar și casuțe pe latura de vest, bradul artificial in Piața Cetații Reprezentanții Primariei Alba Iulia vor deschide Targul de Craciun din acest an luni, 6 decembrie. Pe Latura de Vest a Cetații Alba Carolina, va fi montat un brad de 8 metri,…

- Bradul care va fi impodobit in centrul orasului Buzau a fost donat de catre o familie de buzoieni, care l-au crescut in curtea lor mai bine de 70 de ani. Este pentru al cincilea an in care municipalitatea face apel la oameni pentru a dona bradul care va fi impodobit la Targul de Craciun din centrul…

- Dupa un an de pauza din cauza pandemiei de coronavirus, Ziua Naționala va fi din nou sarbatorita la Timișoara. Reprezentanții Prefecturii Timiș au anunțat, miercuri, ca, in 1 decembrie, accesul la festivitați va fi permis doar persoanelor vaccinate. In Parcul Central, la Monumentul Ostașului Roman,…

- Pentru a se bucura de atmosfera sarbatorilor de iarna, bucureștenii, și nu numai, sunt nerabdatori sa inceapa Targul de Craciun din capitala. In acest an, Targul de Craciun va incepe pe 26 noiembrie, in Piața Universitații.

- Administrația Boc a informat ca se va ține in acest an Targul de Craciun, manifestare devenita deja tradiție, dar in format restrans. Primarul Clujului a declarat la un post de radio ca vor avea loc... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Targul de Craciun din Timișoara vine in acest an cu mai multe schimbari de locații. Astfel, toate standurile cu mancare se muta in strada Marașești, iar locul ocupat anterior, in parcarea Modex, va fi acum gazda pentru un parc de distracții. Tot ca o noutate, patinoarul nu va mai fi amenajat in Piața…