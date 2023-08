Ce probleme de sănătate poți să ai, în funcție de locul în care apar ridurile Ridurile sunt un efect natural al procesului de imbatranire și apar de obicei in zonele cu cel mai mult contact cu soarele, cum ar fi pe fața, in jurul ochilor și pe frunte. Cu toate acestea, se pare ca locul in care apar ridurile poate sa indice și alte probleme de sanatate. De exemplu, anumite riduri sunt asociate cu un nivel ridicat de stres, pe cand altele pot anunța probleme ale oaselor. Iata harta posibilelor boli, in funcție de locul pe fața in care apar:Ridurile de pe frunte și aterosclerozaRidurile de pe frunte pot fi un indicator al aterosclerozei, afecțiunea in care arterele se intaresc… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

