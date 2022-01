Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a postat, astazi, pe pagina personala de Facebook, mai multe imagini cu fațada proaspat renovata a Liceului „Nikolaus Lenau”. „Liceul din Timișoara care a dat doi premiați cu Nobel iși dezvaluie zilele acestea...

- Una din puținele legende ale rockului romanesc, formația Celelalte Cuvinte implinește luna acesta 40 de ani. Pe 13 decembrie, 1981, grupul a susținut primul sau concert, la Casa Studenților din Timișoara. ”Iarba prin par”,”Un sfarșit e un inceput”, ”Daca vrei”, Scrisori iubite” ori ”Fantana suspinelor”…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova și-au indeplinit misiunea la Timișoara, vineri seara, și au caștigat rapid, in trei seturi, scor 3-0 (25-21, 25-20, 25-19), la capatul unui meci in care nu au avut niciun fel de emoție. Partida a contat pentru etapa a 7-a din Divizia A1. Chiar daca diferența de puncte…

- Nervi, claxoane, noxe și timp pierdut. Așa spune vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa, ca arata diminețile celor care vin la serviciu sau iși aduc copiii la școala din Moșnița Noua, pe Calea Buziașului din Timișoara. Acesta cunoaște foarte bine situația deoarece locuiește…

- Pandemia de Covid-19 a provocat moartea a mai bine de 5 milioane de persoane in lume, incepand din momentul in care biroul OMS din China a semnalat apariția maladiei, la sfarșitul lunii decembrie 2019, pana in prezent, arata un calcul realizat de ziariștii de la AFP pe baza datelor oficiale obținute…

- Pandemia a determinat limitarea prețului chiriilor in Romania, anunța un comunicat de presa difuzat marți, 12 octombrie 2021. Noul val al pandemiei a determinat o stagnare a prețurilor pe piața inchirierilor, precizeaza comunicatul transmis de RE/MAX Romania. In prezent, pentru un apartament cu doua…

- Probleme cu legea pentru un barbat de 54 de ani, in weekend, la Timișoara. El a urcat baut la volan și a fost oprit de polițiști de doua ori in aceeași noapte. A doua oara era incoerent, iar alcoolemia depașea pragul dosarului penal.

- Politistii timisoreni l-au prins, duminica, pe barbatul de 34 de ani, cu probleme psihice, care si-a ucis mama cu mai multe lovituri de lemn in cap, in locuinta din Timisoara, informeaza Agerpres. Potrivit unor surse judiciare, barbatul a fost depistat in zona Garii de Est si nu a opus nicio…