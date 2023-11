Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo l-a refuzat pe Collins Fai. Fundașul din Camerun, care a jucat la Campionatul Mondial din Qatar, nu a fost primit de catre oficialii clubului din Ștefan cel Mare. Jucatorul ajuns acum la 31 de ani și-ar fi dorit o revenire la formația „alb-roșie”, anunța Cristian Hossu, omul care l-a adus inițial…

- Vaccinul anti-HPV va fi introdus pana la sfarșitul acestui an și va putea fi administrat gratuit fetelor, inclusiv baieților, pana la varsta de 18 ani, transmite ministrul Sanatații. „Pana la sfarsitul anului vom introduce si vaccinul HPV la acelasi sistem de decontare. Marea noutate este faptul ca…

- Fiji a invins Australia, scor 22-15, in runda secunda a grupei B de la Cupa Mondiala de rugby. „Cangurii”, de doua ori campioni mondiali, au șanse mici sa ajunga in „sferturi” la actuala ediție. Australia trece printr-un schimb de generații și a venit fara un obiectiv concret la Cupa Mondiala. Ultimul…

- Cristiano Ronaldo, anunț despre rivalitatea cu Lionel Messi. Starul lusitan a vorbit despre „duelul” cu argentinianul care a caștigat Cupa Mondiala alautri de selecționata sa, Argentina. Cristiano Ronaldo nu a fost nominalizat pentru Balonul de Aur din 2023. Astfel, rivalitatea celor doi pare ca s-a…

- Premiera pentru Sorana Cirstea, locul 30 WTA, care s-a calificat in optimile de finala ale turneului de grand slam US Open. Accesul in optimi ii aduce Soranei Cirstea un premiu de 284.000 de dolari si 240 de puncte. Cirstea a reușit sa o invinga in turul trei pe favorita 4, Elena Ribakina (Kazahstan,…

- Anglia, reprezentativa pregatita de olandeza Sarina Wiegman-Glotzbach, neinvinsa la turneul gazduit de Australia și Noua Zeelanda, a obținut biletele pentru finala dupa 3-1 cu selecționata de la Antipozi. Din 1966 așteapta englezii sa vada naționala ajunsa in meciul pentru titlul suprem. Atunci a reușit…

- Intr-o partida disputata azi noapte, la Wellington, in Noua Zeelanda, naționala feminina a Spaniei a invins-o selecționata similara a Țarilor de Jos, scor 2-1, meci din faza „sferturilor” de finala ale Campionatului Mondial de Fotbal Feminin, organizat in Australia și Noua Zeelanda, și s-a calificat…

- Donarea de organe face minuni. O pacienta cu dublu transplant de ficat a adus pe lume primul ei copil. Este prima pacienta cu doua operații atat de complicate care da viața mai departe. Tanara are 23 de ani și a nascut chiar de ziua ei in urma cu doua saptamani. Iar copilul poarta numele medicului care…