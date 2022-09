Ce poate procesorul Apple A16 aflat la interiorul lui iPhone 14 Pro?

Apple a prezentat in seara de 7 septembrie 4 modele iPhone noi si in premiera a ales sa puna un CPU last gen pe doua dintre ele. Astfel iPhone 14 si 14 Plus au CPU Apple A15, iar noul Apple A16 ajunge pe iPhone 14 Pro si iPhone 14 Pro Max . Aflati ce poate acest procesor in randurile urmatoare. Noul chip are 16 miliarde de tranzistori si este primul CPU Apple bazat pe tehnologie de 4 nanometri, de la TSMC. Acest chipset hexa core are 2 nuclee pentru performanța ridicata si 4 nuclee de inalta eficienta. Apple afirma ca aceste 4 nuclee folosesc o treime din energia consuma de concurenta pe SoC-uri…