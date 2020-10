Ce pierdere a suferit recent Giulia Nahmany

Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru a trecut recent printr-o noua deparțire, asta dupa ce din nou s-a separat de Cuza de la Noaptea Tarziu, insa iata ca deja iși pune semne de intrebare și se gandește la ziua cand va deveni mamica!

- In ziua de astazi, Daniela Gyorfi este o femeie fericita și implinita. Are o casnicie frumoasa, care i-a adus-o și pe Maria, fetița ei! Pana sa o aiba pe ea insa, cantareața a trecut printr-o drama cumplita. A pierdut trei sarcini și nu se mai aștepta sa devina mama.

- Vedeta americana de televiziune Chrissy Teigen trece prin clipe grele, dupa ce a pierdut sarcina. Atat ea, cat și șoțul ei, John Legend, au declarat ca sunt ”șocați” și ”sufera profund”, scrie The Guardian.La sfarșitul lunii august, Chrissy și John anunțau ca vor deveni parinți pentru a treia oara.Recent,…

- Giulia Nahmany, una dintre concurentele de la Ferma. Orașeni vs. Sateni, a trecut prin clipe grele. Vedeta și-a pierdut tatal și nu a putut fi alaturi de el in ultimele clipe de viața. Itshak Nahmany a muritin Israel. Din pacate, fiica lui nu a putut sa il conduca pe ultimul drum, dincauza restricțiilor…

- Vedeta este cu atat mai trista, cu cat si-a pierdut si mama in urma cu sase ani. Iar faptul ca nu isi poate conduce tatal pe ultimul drum, din cauza pandemiei de coronavirus, o sfasie de durere. Intreaga echipa de la Ferma ii este alaturi in aceste momente dificile, scrie protv.ro. Vedeta …

- Durere fara margini pentru o concurenta de la ”Ferma. Orașeni vs. Sateni”. Aflata in concursul de la PRO TV, vedeta a aflat ca tatal ei a murit, ieri, in Israel. Din cauza pandemiei și a restricțiilor de circulație din zona, vedeta nu poate fi prezenta la inmormantare, pentru a-i aduce un ultim omagiu…

- Giulia Nahmany este in doliu, dupa ce tatal ei, care locuiește in Israel, s-a stins din viața. Concurenta in emisiunea Ferma.Orașeni vs sateni, aceasta nu poate participa la inmormantare. Mai mult, din cauza pandemiei de coronavirus, orice persoana care aterizeaza in Israel este nevoita sa stea 14 zile…

- Nimeni nu a știut pana acum acest detaliu despre celebra prezentatoare TV: Andreea Esca are mai multe case de vacanța situate la poalele munților Fagaraș. Recent, despre vedeta care a suferit de COVID-19 s-au aflat informații interesante. „Descoperiți 5 case tradiționale din lemn, aflate pe malul raului,…