Ce periculoase sunt! Rapidistele au făcut ravagii în poligon! Sorina Tirca și Dorina Korsos și-au demonstrat abilitațile tragand cu arme de calibru 9mm in ținte aflate la zeci de metri departare. Lidere in Liga Florilor, handbalistele de la Rapid au vrut sa le arate adversarelor cat sunt de periculoase și in afara terenului. Astfel, Sorina Tirca și Dorina Korsos au mers la poligon și au pus ochii pe ținte, la fel cum au facut-o pe cele doua trofee, campionat și Cupa Romaniei, de care sunt atat de aproape in acest sezon. ” Am avut ceva emoții pentru ca am tras cu arma reala pentru prima data. Mi s-a parut mai greu decat la handbal, dar m-am descurcat foarte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

