Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Patronala Mamaia – Constanta a anuntat ca litoralul romanesc “este cu analizele la zi”, iar apa marii, excelenta pentru imbaiere, dezmintind astfel informatiile aparute in ultima perioada potrivit carora calitatea apei marii ar putea constitui un pericol pentru turisti, informeaza News.ro.…

- Egiptul si resorturile all-inclusive de la Marea Rosie au ajuns o destinatie preferata de romani. Motivele sunt mai multe. Hotelierii care asteptau revenirea spectaculoasa a romanilor pe litoralul romanesc au fost surprinsi sa vada ca, in aceasta vara, nu mai gasesc acelasi furnicar cu care s-au obisnuit…

- Atacurile rechinilor din ultima perioada pun pe ganduri tot mai multi turisti. Dupa ce doua femei, o romanca si o austriaca, au fost ucise de un rechin in timp ce se aflau in vacanta in Egipt, zilele trecute patru plaje din Spania au fost oprite dupa ce la 100 de metri de tarm a fost […] Source

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca in Marea Neagra traiesc rechini. Intr-adevar, aici se regasește specia denumita și "Cainele de mare", care este mult mai mica și mai timida, astfel ca nu sta pe țarm, ci in mijlocul marii. Ei bine insa, iata cand a fost vazut ultima data pe litoralul romanesc,…

- Delfinii din Marea Neagra sunt in pericol, spun reprezentantii ONG Mare Nostrum.ONG Mare Nostrum trage un semnal de alrma privind situatia delfinilor de pe litoralul romanesc.Numai in luna mai a acestui an, 60 de delfini au fost gasiti esuati pe litoralul romanesc, in apropiere de Sulina, iar ultimii…

- Revolta pe litoral, dupa ce in Marea Neagra și-au facut apariția mai multe geamanduri noi in forma de cruce. Bornele portocalii, pe care este scris și numarul morților inecați in Marea Neagra, au starnit un val de reacții printre salvamari, care spun ca acestea sunt periculoase și inestetice.

- Efectele razboiului dus de Rusia in Ucraina nu are doar conotații socio-economice, ci și ecologice. In ultma perioada activiștii de mediu avertizeaza asupra dezastrului ecologic produs de sonarele aruncate in Marea Neagra. Este vorba de un numar impresionat de delfini gasiți morți, sau raniți. Majoritatea…

- Guvernul Romaniei urmeaza sa adopte, in sedinta de joi, 28 aprilie, mai multe proiecte, unul dintre ele vizand atribuirea plajelor de la Marea Neagra.Astfel, un proiect de ordonanta de urgenta vizeaza unele masuri de eficientizare a activitatii turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul…