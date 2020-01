Ce pensie pot lua cei care nu au cotizat deloc la fondul de pensii

Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor parea o poveste fara sfarșit in anul 2019 și nici in anul 2020 lucrurile nu sunt tranșate. Subiectul este unul extrem de sensibil și un instrument electoral de mare valoare. Pana acum cei care au știu sa-l utilizeze cel mai bine au fost cei de la PSD. Puțini știu ca și cei care nu au…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, da zilnic dovada ca nu citește legile. Iar a spus la Adevarul ca nu crește pensia minima fiindca beneficiarii ei nu ar fi lucrat și ca ar fi ajutor social....

- Ministrul a caracterizat Pilonul 2 drept un sistem de pensii corect, care da masura corectitudinii în raport cu contributiile realizate de oameni în vederea perioadei de retragere din activitatea profesionala. Totodata, Violeta Alexandru a atras atentia ca în toata Europa…

- Cuantumul pensiei minime in 2020 este la nivelul din acest an, 704 lei, a precizat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, adaugand ca Guvernul cauta solutii pentru ca situatia sa nu ramana astfel. „Cu privire la pensia minima, in acest moment, plafonul este acelasi din anul anterior, aprecierea noastra…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca bugetul asigurarilor sociale de stat are o crestere de 23,31 la suta. "Cu privire la pensia minima, in acest moment plafonul este acelasi din anul anterior, aprecierea noastra a fost ca in raport cu presiunea pe bugetul pe 2020 cuantumul trebuie sa…

- Pensia minima va fi plafonata anul viitor la 704 lei. Ministrul Muncii a declarat ca va incerca o majorare a acesteia la rectificarea bugetara. "Pensia minima este la același nivel ca anul trecut. Aprecierea noastra a fost ca, in raport cu presiunea pe bugetul din 2020, cuantumul pensiei…

- Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca nu mai au fonduri pentru plata salariilor aferente lunii noiembrie. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, in cadrul sedintei de Guvern de vineri. Situatia ar fi fost creata de plata restantelor rezultate din litigii intre…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca banii necesari platii integrale a drepturilor salariale ale angajatilor din inspectoratele de munca pot fi alocati din Fondul de rezerva, informeaza Agerpres. „Trebuie sa faceti un calcul, care este necesarul pentru plata integrala a drepturilor salariale…