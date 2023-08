Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Pavel Abraham, fost șef al Poliției Romane, a vorbit in direct la Antena 3 CNN despre pedeapsa pe care risca sa o ispașeasca șoferul de 19 ani, drogat, care a izbit in plin opt oameni, la 2 Mai, dintre care doi au murit.

- Politistii rutieri din Constanta l-au retinut pentru 24 de ore pe tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din localitatea 2 Mai, in urma caruia doi tineri au murit, iar alti trei au fost raniti.Tanarul sofer este cercetat pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, parasirea locului…

- Șoferul de 19 ani, drogat, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei in localitatea 2 Mai, a fost prins si dus la audieri.El a fost depistat pozitiv la trei droguri, dupa ce fugise de la locul accidentului, iar acum este dus la audieri, la Politia Mangalia.El…

- Ceea ce ar fi trebuit sa fie o vacanța de weekend pentru 8 tineri, s-a transformat intr-o adevarata drama. Motivul acestei schimbari este șoferul drogat care a ucis doi tineri, din cei 8, in localitatea 2 Mai, din județul Constanța. Acesta ar putea primi o pedeapsa fara drept de apel, in urma accidentului.…

- Tragediile continua pe litoral. Inainte ca șoferul drogat sa omoare doi tineri pe o strada din 2 Mai, un alt șofer a lovit mortal un pieton, in Costinești. Tanarul are 26 de ani și era beat, iar dupa accident, a fugit de la fața locului. Polițiștii l-au prins, insa, in cele din urma.

- Șoferul de 19 ani, drogat, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei in localitatea 2 Mai, a fost prins si dus la audieri.El a fost depistat pozitiv la trei droguri, dupa ce fugise de la locul accidentului, iar acum este dus la audieri, la Politia Mangalia.El…

- La doar cateva ore dupa ce a produs o adevarata tragedie, polițiștii l-au prins pe șoferul care i-a omorat pe cei doi tineri in Constanța. Este vorba despre un tanar in varsta de 19 ani, care conducea sub influența substanțelor interzise.

- Doua persoane au murit și altele au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de tineri care se deplasa pe partea carosabila, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța. Accidentul a avut loc in jurul orei 5:00, pe DN39 E87, Mangalia – Vama Veche, la iesirea din localitatea…