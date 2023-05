Un judecator din SUA a gasit-o vinovata pe femeia care si-a ucis copiii de 7, respectiv 16 ani, din cauza ca ea credea ca acestia sunt zombi. De asemenea, americanca a mai fost si complice la uciderea fostei sotii a noului sau sot. Se considera salvatoarea umanitatii Adepta a teoriilor reincarnarii, ea a fost urmarita […] The post Ce pedeapsa risca femeia care si-a ucis copiii deoarece credea ca sunt zombi. Era adepta "reincarnarii" first appeared on Ziarul National .