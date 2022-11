Ziua de 1 decembrie va fi marcata printr-o petrecere „clasica – misto”, cu sprituri si lautari, organizata in Trenul Regal. La aflarea veștii, Casa Regala s-a revoltat și a catalogat petrecerea ca fiind o blasfemie. In vagoanele elegante in care patru generații ale familiei regale au trait momente istorice, lautarii din Taraf de Haidouks vor canta. In ciuda artiștilor aleși, organizatorii dau asigurari ca petrecerea va fi rafinata, cu vinuri scumpe si branzeturi fine, dar si cu preparate din carne la protap sau la ceaun. Mai mult, au tinut sa nuanteze ca lautarii sunt unii celebri, care au concertat…