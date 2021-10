Opt orașe din țara au incidența cazurilor de COVID-19 mai mare de 10 la mie. Primul in clasament este Bragadiru, cu 13.87 la mie. Urmeaza Slanic din Prahova, cu 12.02 la mie, Videle din Teleorman cu 11.48 la mie, Voluntari din Ilfov cu 11.37, Popești Leordeni cu 11.32, Magurele cu 10.71, Otopeni cu 10.34 și municipiul Timișoara cu 10.09 la mie. in total, 175 de orașe și municipii au incidența mai mare de 3 la mie. In aceeași situație se afla 913 comune. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.682 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2. The post Ce orașe prezinta o incidența mai mare de 10…