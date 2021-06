Ce obligații au patronii cluburilor după marea relaxare din 1 iunie. Anunțul prefectului Capitalei Stoica a precizat ca veridicitatea datelor prezentate de clienți poate fi verificata doar de polițiști sau DSP. ”Operatorul economic trebuie sa verifice clienții, daca au asupra loc dovada vaccinarii, in format electronic sau tiparit. Veridicitatea acestora și verificarea in baza de date poate fi facuta de autoritați. Conform Hotararii de Guvern, operatorii economici nu sunt obligați sa stocheze datele respective, doar sa verifice clienții la intrare. Datele vor fi verificate de poliție sau DSP”, a precizat Stoica. Precizarea a fost facuta in contextul in care, din 1 iunie, este permisa desfașurarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

