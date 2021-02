Ce obiective are noua echipă a ISJ Dolj Ieri a fost prima zi in care noua echipa a preluat conducerea Inspectoratului Scolar judetean Dolj . Noul inspector scolar general, Alexandru Gidar, a precizat ca obiectivele imediate sunt sa se desfasoare in conditii de siguranta activitatile din scoli si gradinite, sa se organizeze in bune conditii simularea examenelor nationale si sa se desfasoare procesul de imunizare a cadrelor didactice. Seful ISJ Dolj a subliniat si ca etapele de miscare a personalului didactic trebuie sa se deruleze corect. De asemenea, Gidar a mentionat ca se va face o evaluare a intregii activitati manageriale la nivelul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

