Vicepresedintele liberal al Senatului, Alina Gorghiu este cea care a anunțat ca sala de plen a Senatului va purta numele „Regele Mihai I”. Alina Gorghiu a facut acest anunț chiar de Ziua Regalitații. “Este categoric un moment frumos pentru fiecare senator, pentru fiecare parlamentar cand are ocazia unei interventii in plenul Senatului, cu ocazia zilei de 10 Mai, Ziua Regalitatii, si a Independentei de stat a Romaniei. (…). Anul acesta marcam un moment special in istoria tarii noastre, pentru ca in luna octombrie se vor implini 100 de ani de la nasterea Regelui Mihai al Romaniei. In acest context,…