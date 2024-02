Stiri pe aceeasi tema

- Intampinarea Domnului, praznic imparatesc cu data fixa, este sarbatorita in ziua de 2 februarie. Acum dumnezeiescul Prunc este adus la templu de Sfanta Fecioara Maria, la patruzeci de zile de la Nasterea Sa.Perioada celor patruzeci de zile era stabilita pentru curatirea celei care nascuse, dupa care…

- In aceasta luna, in ziua a doua, se praznuieste Intampinarea Domnului Dumnezeu si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, cand L a primit dreptul Simeon in bratele sale.In aceasta zi Biserica sarbatoreste un eveniment important din viata pamanteasca a Domnului Nostru Iisus Hristos Luca 2:22 40 . Dupa patruzeci…

- Este Sarbatoare cu cruce rosie, vineri, 2 februarie 2024. Intampinarea Domnului este praznuita de crestini in fiecare an, la 40 de zile de la Craciun. Deoarece pica intr-o zi de vineri, iar unii crediniosi obisnuiesc sa tina post, Intampinarea Domnului este o sarbatoare cu dezlegare la peste. Pruncul…

- Ziua de 2 februarie este marcata cu cruce roșie in calendarul ortodox. Intampinarea Domnului este o sirbitoare importanta pentru toți creștinii și se respecta cu sfințenie. Iata ce trebuie sa faci in a doua zi din luna.

