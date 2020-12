Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care primesc vaccinul Sputnik V impotriva COVID-19, vaccinul rusesc, nu vor putea bea alcool timp de 42 de zile. Acest lucru a fost confirmat de ministrul rus al Sanatații. „Ministrul sanatații a spus ca persoanele care primesc vaccinul impotriva coronavirusului nu trebuie sa bea alcool timp…

- Presedintelui rus Vladimir Putin nu i-a fost administrat inca vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de centrul Gamaleia din Moscova pentru ca preparatul se afla inca in proces de testare, a explicat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de dpa. ‘Seful statului nu poate participa…

- Presedintelui rus Vladimir Putin nu i-a fost administrat inca vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de centrul Gamaleia din Moscova pentru ca preparatul se afla inca in proces de testare, a explicat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de dpa.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat de ce Vladimir Putin inca nu a fost vaccinat impotriva noului coronavirus, desi Federatia Rusa se lauda ca a elaborat un vaccin eficient, numit „Sputnik V”.

- Vicepreședintele Telegram Ilia Perekopski, precum și directorul general al "VKontakte", Andrei Rogozov, au devenit participanți la testele vaccinului rusesc impotriva coronavirusului "Sputnik V". Despre aceasta ambele au relatat pentru RBC. Perekopski a anunțat ca a fost vaccinat intr-o clinica de stat…

- Peste 38% dintre respondentii unui sondaj au declarat ca nu s-ar vaccina impotriva COVID-19 daca un astfel de tratament ar fi disponibil in perioada urmatoare, potrivit unui Studiu sociologic realizat la noi in tata. Astfel, 38,6% dintre respondenti au precizat ca ar refuza sa se vaccineze daca ar exista…

- Președintele in exercițiu și candidat la funcția de șef al statului, Igor Dodon inca nu s-a vaccinat cu preparatul "Sputnik -V" impotriva COVID-19, iar vaccinul in sine ar putea ajunge in țara noastra in a doua jumatate a lunii noiembrie. Despre aceasta el a vorbit in cadrul emisiunii "Interviu exclusiv"…

- Cosmonautii rusi care vor decola pe 14 octombrie spre Statia Spatiala Internationala au declarat ca nu doresc sa se vaccineze cu singurul vaccin anti-covid disponibil pentru moment, cel produs chiar de Rusia, din cauza faptului ca a fost testat insuficient, scrie Agerpres.