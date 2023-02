Stiri pe aceeasi tema

- Stefano Pioli (57 de ani), antrenorul campioanei Italiei, AC Milan, pregatește doua surprize pentru meciul cu Tottenham Hotspur, din faza „optimilor” de finala din UEFA Champions League. Tehnicianul „diavolului milanez” va pastra sistemul folosit la meciul cu Torino, scor 1-0, din runda cu numarul…

- Milan - Tottenham, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din UEFA Champions League, este programat, marti, 14 februarie, de la ora 22:00, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.

- Ciprian Tatarușanu (37 de ani) va fi in formula de start și in turul cu Tottenham Hotspurs, dar probabil ca in manșa a doua, la Londra, va apara Mike Maignan, indisponibil la AC Milan de mai bine de cinci luni. Din sezonul 2018-2019, ultimul la FC Nantes, n-a mai aparat Ciprian Tatarușanu in atat de…

- Ciprian Tatarușanu a fost din nou titular la AC Milan, iar prestația portarului roman, in meciul cu Inter, a fost apreciata, deși echipa antrenata de Stefano Pioli a pierdut al patrulea meci consecutiv. Presa din Italia scrie ca sportivul de 36 de ani ar putea ajunge, din vara. la echipa rivala din…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani), portarul celor de la AC Milan, a avut un meci de coșmar in AC Milan – Sassuolo! Update: In final, Sassuolo s-a impus in fața celor de la AC Milan cu scorul de 5-2. Ciprian Tatarușanu a fost transferat de AC Milan, in toamna lui 2020, de la Olympique Lyon, […] The post…

- Theo Hernandez a avut o prima reactie despre Ciprian Tatarusanu, dupa AC Milan – Inter, scor 0-3, in Supercupa Italiei. Rossonerii au suferit o infrangere dura, in Arabia Saudita, chiar impotriva marii rivale. Ciprian Tatarusanu a primit doua goluri in primele 21 de minute. Portarul roman a fost din…

- S-a aflat ce nota a primit Ciprian Tatarusanu dupa AC Milan – Inter 0-3, confruntare din Supercupa Italiei. Titularizat din nou de Stefano Pioli, portarul roman a avut un meci teribil. Tatarusanu nu a gresit decisiv la niciun gol, dar isi va dori sa uite cat mai repede partida care s-a disputat in Arabia…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani), portarul de rezerva al campioanei Italiei, AC Milan, va fi inlocuit la vara cu Marco Sportiello (30 de ani), portarul celor de la Atalanta. Fabrizio Romano: „AC Milan este aproape de a perfecta transferul lui Marco Sportiello” Fabrizio Romano, cunoscutul jurnalist italian…