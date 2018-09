Stiri pe aceeasi tema

- Wizmo.ro, platforma de anunturi imobiliare, lansata pe piata in iunie 2016 de catre un grup mixt de investitori belgieni si romani, a ajuns recent la peste 100.000 de proprietati listate si active, iar in perioada urmatoare tinteste pozitionarea in...

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti il contrazice pe Liviu Dragnea, care sustine ca nu a primit "nici pana in ziua de azi" un raspuns in legatura cu o plangere pe care a depus-o la inceputul anului trecut. Liderul PSD a spus recent ca a fost vizat de o "tentativa de asasinat", dar…

- "In interiorul partidului se discuta o idee pe care eu o susțin: sa facem și noi un miting in aceasta toamna, mult mai mare decat data trecuta. Asta este din ce in ce mai mult o cerere din teritoriu, din partea celor care ne voteaza și ne simpatizeaza. Membrii de partid ne cer acest lucru. Va fi…

- Noile case de marcat cu jurnal electronic, care devin obligatorii de anul acesta pentru majoritatea comercianților din Romania, au inca anumite necunoscute pentru patroni. Agenția Naționala de Administrare Fiscala a dat mai multe raspunsuri miercuri, intr-o sesiune de asistența pe Facebook.

- Scumpirile locuințelor incep sa se tempereze, pe fondul diminuarii cererii din partea potențialilor cumparatori și a scaderii volumului de tranzacții, arata o analiza realizata de portalul Imobiliare.ro. Potrivit analizei citate, în al doilea trimestru din 2018, prețurile solicitate pentru…

- Detalii despre cununia religioasa a Ginei și a lui Bogdan Vladau. Cei doi s-au cununat civil, in urma cu un an, dupa o relație ce dura de mai mult timp. Gina Chirila și Bogdan Vladau au fost invitați la ”Interviurile VIVA!” , unde au scos la iveala amanunte mai puțin știute despre relația lor, dar și…

- The outsourced project management services market will grow by over 20pct in 2018, and this trend will be maintained in the future because investing in professional project management services generates savings covering several times the fees of the consultants involved, shows an analysis of a real…

- - 28 traineri internaționali din 15 țari susțin ”jocurile verii” GROW Games in 11 orașe din Romania pentru a pregati peste 700 liceeni in viața de adult și viitorul in cariera - Daca ai in spate un ghizdan cool, pe telefon cele mai noi soundtrack-uri, haine in stil…