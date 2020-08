Ce ne așteaptă în luna septembrie? Numărul cazurilor va exploda Potrivit unui raport realizat de INSP, dupa prima saptamana din septembrie, ne-am putea confrunta 2.830 de cazuri noi de Covid-19 pe zi. De asemenea, experții spun ca masurile luate intre timp de Guvern, cum ar fi inchiderea teraselor dupa ora 23, purtarea maștilor in spațiile publice aglomerate, carantinarea unor localitați ar putea totuși sa ne salveze de la aceste previziuni sumbre. Aceste masuri nu au fost luate in calcul. ”Daca se analizeaza evoluția indicatorilor in perioada 1.06 - 08.08.2020 și prognoza estimata pentru 08.09.2020, se analizeaza urmatoarele: - Numarul de persoane confirmate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Prognoza ingrijoratoare privind evolutia epidemiei de COVID: Peste 2.800 cazuri noi si 70 de decese inainte de inceperea scolii Daca se analizeaza evoluția indicatorilor in perioada 1.06 - 8.08.2020 și prognoza estimata pentru 8.09.2020, se constata urmatoarele:➢ Numarul de…

- Specialiștii in sanatate au publicat o prognoza ingrijoratoare privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, conform datelor, am putea avea pana pe 8 septembrie peste 2.800 de cazuri noi pe zi, iar numarul deceselor zilnice provocate de COVID-19 ar putea depași 70, noteaza Digi 24.Analiza…

- Pana marti, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- In Timiș sunt 983 persoane confirmate cu Covid-19, de la inceputul pandemiei. 66 de persoane au fost depistate in ultimele 24 ore. Aproape 120 de persoane cu SARS-Cov2 sunt internate in spitalele din Timiș. In Timiș sunt 119 persoane cu Covid-19 internate: 21 asimptomatice, 59 cu forme ușoare, 29 cu…

- Romania a inregistrat vineri, 24 iulie, la ora 13, cel mai mare numar de pacienți cu Covid-19 internați in secțiile de Anestezie-Terapie Intensiva. 301 dintre cei aproape 6.000 de pacienți internați in spitalele țarii au forme severe ale bolii, unii avand nevoie de ajutor mecanic pentru a respira.

- Sase persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in spital, in ultimele 24 de ore, iar alte 13, declarate vindecate, au fost externate, a informat, marti, Prefectura Suceava. Totodata, sursa citata precizeaza ca, din totalul celor 529 de pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU)…

- Zece persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, in ultimele 24 de ore, iar alte 28 au fost externate, a informat, vineri, Prefectura Suceava. In SJU Suceava se afla internati 466 pacienti, 94 fiind diagnosticati cu COVID-19, dintre care noua in…

- 13 persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate, in ultimele 24 de ore, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Suceava, iar alte trei au fost externate, a anuntat, luni, Prefectura Suceava. Sursa citata a precizat ca in SJU Suceava se afla, in prezent, internati 507 pacienti, 177 fiind diagnosticati…