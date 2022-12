Dupa ce a pus capat brusc politicii „zero Covid-19”, la inceputul lunii, China se confrunta acum cu o creștere brusca a infecțiilor. In timp ce sfarșitul screening-ului sistematic face imposibila cunoașterea exacta a numarului de persoane infectate, exista tot mai multe rapoarte despre spitale aflate sub presiune și crematorii copleșite de numarul morților. „Acum am […] The post Ce n-a reușit Partidul, a reușit Covidul. Chinezii se izoleaza de bunavoie de teama contaminarii / Explozie de Covid-19 in toata țara first appeared on Ziarul National .