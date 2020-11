Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca va deschide lista partidului pentru Camera Deputatilor la Bucuresti, informeaza AGERPRES . “Presedintele partidului candideaza in Bucuresti”, a spus Orban, dupa o sedinta a conducerii PNL. El a precizat ca liberalii vor depune listele cu…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca deocamdata nu sunt discutii legate de carantinarea Bucurestiului, informeaza AGERPRES . “Dupa cum stiti, libertatea deciziei dupa anumite valori este la comitetele judetene (pentru situatii de urgenta…

- Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a validat, sambata, lista candidatilor pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, decizia a fost luata cu majoritate de voturi. La Camera Deputatilor, lista PNL Iasi este deschisa de Alexandru Muraru, urmat de Sorin Nacuta,…

- Alexandru Muraru a fost desemnat de catre PNL Iasi sa ocupe prima pozitia pe lista partidului la alegerile pentru Camera Deputatilor.“Astazi, Biroul Politic Judetean al PNL Iasi m-a desemnat oficial sa ocup prima pozitie pentru Camera Deputatilor la alegerile parlamentare de pe data de 6 decembrie.…

- "Astazi, Biroul Politic Judetean al PNL Iasi m-a desemnat oficial sa ocup prima pozitie pentru Camera Deputatilor la alegerile parlamentare de pe data de 6 decembrie. Le multumesc colegilor mei din Biroul Politic Judetean, presedintilor de organizatii si liderului PNL Iasi, Costel Alexe, pentru aceasta…

- Analistul politic Radu Magdin apreciaza ca rezultatul alegerilor locale din Bucuresti va reprezenta un castig strategic, constituind si un semnal important pentru alegerile parlamentare. "In Bucuresti se va stabili castigatorul strategic al alegerilor - daca PSD rezista, ceea ce este greu, atunci va…

- De la inceputul pandemiei de coronavirus, la nivelul județului nostru s-au inregistrat 1.189 de cazuri pozitive. Prefectura Bistrița Nasaud a emis o lista cu repartizarea cazurilor, pe orașe și comune. VEZI unde au fost cele mai multe persoane depistate pozitiv cu COVID 19: Instituția Prefectului Bistrița…

- Aeroporturile din Iasi, Bacau, Cluj, Craiova si Sibiu vor beneficia de un sprijin in valoare totala de 22 de milioane de lei, pentru compensarea pierderilor cauzate de pandemia de COVID-19, in urma unei decizii a Guvernului. "A fost adoptata in aceasta sedinta de Guvern o schema de ajutor de stat pentru…