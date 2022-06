Stiri pe aceeasi tema

- Circa 11 mii militari participa in acest an la parada militara din Piata Rosie, iar in componenta coloanei mecanizate intra 131 de unitati de tehnica militara, potrivit presei ruse. In acest an lipsește componenta aviatica, anulata din cauza condițiilor meteo, a anunțat in aceasta dimineața, purtatorul…

- Volodimir Zelenski a transmis un mesaj ironic și, in același timp, acid la adresa lui Vladimir Putin, in care a vorbit despre cruzimile care au avut loc in ultimele zile, in mai multe regiuni din Ucraina, dintre care, Odessa și Lugansk. In plus, liderul ucrainean i-a transmis omologului sau rus valorile…

- Vladimir Putin, mesaj de felicitare transmis de 8 mai: „La fel ca in 1945, victoria va fi a noastra” Vladimir Putin, mesaj de felicitare transmis de 8 mai: „La fel ca in 1945, victoria va fi a noastra” Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari ca, „la fel ca in 1945, victoria va fi a noastra”,…

- Vladimir Putin a facut un anunț de ultima ora. Președintele a transmis un mesaj ingrijorator pentru țarile din Europa, dupa ce Rusia a primit numeroase sancțiuni din cauza razboiului ordonat in Ucraina. Ce a spus liderul de la Kremlin despre situația actuala. Ce a marturisit acesta cu privire la gazele…

- Volodimir Zelenski a transmis un mesaj catre Vladimir Putin, liderul rus. Președintele Ucrainei și-a exprimat din nou dorința de a discuta direct cu omologul rus, despre care spune ca depinde incetarea razboiului. Razboiul din Ucraina a ajuns la ziua 44. Un general american susține ca Ucraina a primit…

- A trecut mai bine de o luna, iar razboiul dintre Rusia și Ucraina este in plina desfașurare. Conflictul ditre cele doua țari, dar mai ales tragediile produse, au intrat in atenția tuturor, inclusiv a Episcopului Hușilor, care cere "mania" lui Dumnezeu asupra Patriarhului Rusiei. Mai mult decat atat,…

- In timpul vizitei sale in Polonia, in contextul razboiului din Ucraina, Joe Biden a facut cateva afirmații care l-au vizat in mod direct pe VladimirPutin. Una dintre ele insa, a zguduit scena politica internaționala, mai ales ca aceste idei nu erau prevazute in discursul de la Casa Alba. In urma cu…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava in a 31-a zi de razboi. Orașele importante din țara vecina a Romaniei sunt bombardate de forțele lui Vladimir Putin. Președintele Rusiei s-a revoltat din cauza sancțiunilor impuse de occident țarii.