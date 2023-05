Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Fodor și-a condus soția la aeroport pentru plecarea la filmarile America Express sezonul 6. Cu aceasta ocazie, el a postat o serie de imagini alaturi de Irina Fodor, dar și un mesaj emoționant care le insoțește.

- Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineața, a publicat un mesaj surprinzator pe Instagram, la scurt timp dupa ce s-a aflat ca ea și Sonia Simionov formeaza una dintre cele 9 echipe de la America Express sezonul 6.

- Alexia Eram și fratele ei, Aris Eram, participa in noul sezon America Express, pe Drumul Soarelui. Pe rețelele personale de socializare, influencerița a transmis un mesaj emoționant, dupa ce a anunțat ca va merge in emisiunea de pe Antena 1. Iata ce a postat iubita lui Mario Fresh pe Instagram!

- Sarbatoare mare in familia Mirelei Vaida! Fiul cel mic al prezentatoarei TV a implinit frumoasa varsta de patru anișori, iar artista a marcat momentul așa cum se cuvine. Cantareața a ținut sa ii transimita baiețelului cel mic și un mesaj prin intermediul rețelelor social. Ce urarae i-a facut Mirela…

- Este zi de sarbatoare in familia Biei Adam și asta pentru ca mama ei, Mikey, iși sabatorește ziua de naștere astazi. Cele doua au participat impreuna la America Express, pe Drumul Aurului, și au dat ce au avut mai bun pentru a ajunge cat mai departe in competiție, iar acum ele sarbatoresc impreuna zilele…

- America Express - Drumul Aurului, din data de 26 martie a ajuns la final, iar caștigatorii competiției sunt Nelu Cortea și Catalin Bordea. Cei doi au plecat acasa cu premiul cel mare in valoare de 30.000 de euro. Irina Fodor a transmis un mesaj imediat dupa terminarea competiției.

- In urma cu doar o seara, pe Antena 1 a avut loc marea finala America Express. Cele doua echipe care au ajuns in finala au fost Andreea Balan cu Andreea Antonescu și Nelu Cortea cu Catalin Bordea. Cei care au caștigat marele premiu in valoare de 30.000 de euro au fost chiar baieții. Acum, Nelu Cortea…

- In ediția 40 a emisiunii America Express de la Antena 1, echipa formata din Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru a fost eliminata. La scurt timp dupa ce au parasit Drumul Aurului, indragitul jurat de la Chefi la cuțite a publicat un mesaj la care fanii au reacționat imediat.